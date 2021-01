Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva covid-19 nu are legatura cu morti semnalate in urma vaccinarii si nu prezinta niciun nou efect secundar, a anuntat vineri Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. Autoritatea europeana de reglementare anunta intr-un comunicat ca a examinat…

- 59% dintre romani considera ca principala contribuție a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimiși familiei, iar 21% de banii cheltuiți in vizitele lor in țara. Aceasta in contextul in care aproape jumatate dintre romani considera ca diaspora are o contribuție financiara per ansamblu…

- Austria, Danemarca, Grecia si Republica Ceha au cerut inaintea summitului european de joi ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-COVID-19, mai ales cel produs de AstraZeneca/Oxford, care este mai usor de stocat decat cele folosite in prezent in UE, respectiv…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat aseara, la Amsterdam, amanarea pana maine a deciziei cu privire la recomandarea utilizarii unui al doilea vaccin impotriva COVID-19, transmite dpa. Un comitet de experti EMA s-a reunit ieri, cu doua zile mai devreme decat era planificat initial, pentru…

- Cehia a schimbat condițiile de calatorie pentru cetațenii romani care au planficata o deplasare pe teritoriul acestui stat. Conform MAE, deplasarile in Cehia sunt permise doar in baza unor motive bine intemeiate. Aici se incadreaza intoarcerea la resedinta, relatii de munca, studii, probleme de familie.…

