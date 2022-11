De ce trebuie să ai bicarbonat de sodiu mereu în mașină. Trucul care îți menține autoturismul curat De ce trebuie sa ai bicarbonat de sodiu mereu in mașina. Trucul care iți menține autoturismul curat. Bicarbonatul de sodiu are foarte multe beneficii, iar unul dintre el te-ar putea ajuta sa ai o mașina mai curata. De ce trebuie sa ai bicarbonat de sodiu mereu in mașina. Trucul care iți menține autoturismul curat Bicarbonatul de sodiu parte elimina excesul de praf din mașina și de asemenea te scapa și de petele de murdarie de pe parbriz, care pot fi dificil de eliminat. Parbrizul este cel mai pretențios cand vine vorba de pastrarea curațeniei in mașina personala. Insa, bicarbonatul de sodiu poate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, deși rafturile magazinelor sunt pline cu diferite produse de curațenie, care mai de care mai bune și mai frumos mirositoare, tot mai multe gospodine aleg sa iși curețe casa folosind produse bio, fara substanțe chimice. Ei bine, trebuie sa știți ca acest amestec, dintre bicarbonatul…

- La ce se folosește bicarbonatul de sodiu. 7 intrebuințari extrem de simple. Bicarbonatul de sodiu poate fi considerat un ingredient minune avand in vedere intrebuințarile pe care le are. Iata doar 7 metode in care il poți utiliza pentru a avea rezultate rapide. La ce se folosește bicarbonatul de sodiu.…

- De ce sa pui o punga de plastic in mașina de spalat? Cand vine vorba de spalatul rufelor, mai ales in mașina de spalat, nu totdeauna ies așa cum iși doresc gospodinele. Aici intervine trucul, pe care cu siguranța ca-l vei folosi mereu, cu o punga de plastic in mașina de spalat. Suna ciudat, dar […]…

- Curațenia nu ar trebui sa fie facuta doar in casa, ea trebuie efectuata chiar și in mașina persoanala. Cu atat mai mult, bicarbonatul de sodiu te poate ajuta la fel de mult și in privința curațeniei autoturismului. Aceasta este un adevarat aliat pentru mașina. Toți șoferii trebuie sa știe acest truc.

- Bicarbonatul de sodiu este de mare ajutor in masina, astfel ca toti soferii trebuie sa stie trucul salvator. Condusul in siguranța nu inseamna doar respectarea regulilor de circulație, iar banalul praf alb vine in ajutorul șoferilor atunci cand le este mai greu. Cum ajuta bicarbonatul de sodiu, vedeți…

- Bicarbonatul de sodiu este unul dintre ingredientele cele mai utile pe care oamenii le folosesc in diverse activitați prin casa, insa și atunci cand gatesc. Surprinzator sau nu, acesta este unul dintre ingredientele care nu trebuie sa iți lipseasca din sosul de roșii, daca vrei sa gatești ca un profesionist.

- Bicarbonatul de sodiu este ingredientul minune al bucatariei, fiind una dintre cele mai versatile ingrediente din gospodaria fiecarui roman. Recent, internauții au descoperit o metoda inedita prin care poți neutraliza acidul din sosul de roșii. Iata ce ingrediente iți trebuie. Scapa de aciditatea din…

- Trucurile casnice sunt utile pentru orice gospodina care nu dorește sa se agite prea mult cu tot felul de soluții chimice din comerț. Bicarbonatul de sodiu este foarte util la extrem de multe lucruri, el fiind folosit prin gospodarie, motiv pentru care nu trebuie sa lipseasca din nici o casa. Ei bine,…