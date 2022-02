De ce sunt necesare concursurile de arhitectură E revoltator cum un investitor privat poate organiza concurs pentru a gasi solutii de calitate, acceptate de comunitate, dar un primar isi permite sa-si dea cu parerea despre cum ar trebui sa arate o investitie facuta din bani publici. De aceea, intr-un oras in care tendintele dictatoriale si lipsa de repere culturale ale potentatilor vremii, cocotati in functii publice si incurajati de impunitate par de nestavilit, concursurile internationale de arhitectura sunt singura garantie ca banii comunitatii vor fi cheltuiti optim. In ultimii ani a inceput sa apara si in Romania o presiune din ce in ce… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

