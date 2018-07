Stiri pe aceeasi tema

- Din toamna, masinile cu volan pe partea dreapta nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania. Asta prevede un ordin al ministrului Transporturilor. Documentul este in acest moment la avizare. Decizia e impusa de numarul mare de accidente in care au fost implicate astfel de masini. Specialistii au identificat…

- Un proiect de ordin al ministrului Transporturilor prevede modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala. Noile modificari vizeaza mașinile cu volan pe dreapta care nu vor mai putea fi inmatriculate. Oficialii guvernamentali pregatesc un proiect de ordin al ministrului Transporturilor…

- Orice femeie din Romania ar putea sa iasa la pensie mai devreme cu doi ani pentru fiecare copil nascut și crescut cel puțin 10 ani. Acest lucru este stipulat intr-un proiect depus la senat și semnat de grupurile PSD si ALDE, alaturi de 51 de alesi. Proiectul prevede modificare art 55 alin (1) din Legea…

- Deși sunt la originea multor accidente rutiere, circulația mașinilor cu volan pe dreapta este greu de interzis. Aceasta deoarece Curtea European de Justiție vede interzicerea acestora drept o amenințare la libera circulație. Consiliului Interministerial de Siguranța Rutiera din cadrul ARR a avut o…

- Aceasta este o veste demna de laudat daca are sanse a trece de cele doua camere ale Parlamentului, in prezent situatia accidentelor mortale cu masini importate din Marea Britanie pune Romania pe harta neagra a Europei. onducerea Registrului Auto Român se gândește sa interzica…

- Aceasta este o veste demna de laudat daca are sanse a trece de cele doua camere ale Parlamentului, in prezent situatia accidentelor mortale cu masini importate din Marea Britanie pune Romania pe harta neagra a Europei. onducerea Registrului Auto Român se gândește sa interzica…

- Deputatul Beatrice Tudor a solicitat o serie de date din partea Ministerului Transporturilor pentru a afla numarul exact al masinilor de acest tip aduse in Romania, in ultimii doi ani. De asemenea, se doreste o pozitie oficiala a Registrului Auto Roman fata de covertirea unei instalatii de pe partea…