De ce simțim regret atunci când moarte cineva frumos, plus alte gânduri în apropierea iernii • O cale simpla de lua decizii corecte și de a-ți simplifica și imbunatați viața este aceea de a elimina ceea ce te afecteaza in mod negativ. Este mai simplu sa știi ce-i nociv decat sa știi exact ce-i folositor.De exemplu, nu trebuie sa citești tratate de nutriție pentru a ajunge la o dieta sanatoasa. Este suficient sa elimini ce-ți face rau. Daca elimini principalele alimente nocive, precum dulciurile, cerealele rafinate și alimentele inalt-procesate, atunci alimentația ta devine in mod automat mult mai „sanatoasa”.• Vrei sa afli ceva despre un anume subiect? Nu citi articole. Citește o carte… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

