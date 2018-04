Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante la Iasi dupa ce un tanar, in varsta de 25 de ani, a fost lovit de mai multe ori in cap cu o furca • Politistii sunt in alerta dupa aceasta intamplare si totul pare sa prinda un contur groaznic • Totul s-a petrecut in comuna ieseana Sinesti, acolo unde in urma cu [...]

- Intr-o conferința de presa maraton, Adrian Thiess a vorbit despre grupul de investitori care este interesat de cumpararea lui Dinamo. Omul de afaceri a detaliat planurile pe care cumparatorii le au și a anunțat ca exista discuții cu un potențial președinte de club, care este "Tanar, cu expertiza și…

- Jurnaliștii site-ului www.laumat.at au publicat imagini cutremuratoare de la accidentul care a avut loc joi (29 martie) dupa-amiaza in Austria. In acest accident un tanar de 20 de ani din Moftin a decedat, iar un alt satmarean este internat in stare grava la o clinica din Austria. Detalii citiți aici:…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Violența extrema in trafic. Un tanar din Botoșani, șofer incepator, a fost reținut dupa ce a agresat un alt conducator auto și i-a lovit mașina cu o bata de baseball. Totul a fost surprins de ceilalți participanți la trafic, care au și intervenit.

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.