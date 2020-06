Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța ancheta exploziva la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Procurorii DNA ar fi intrat in posesia unor documente care probeaza nereguli grave.Citește și: Fosta iubita a lui Costin Marculescu RUPE TACEREA: Actorul consuma alcool și il combina cu pastile de depresie și anxietate…

- Polițele de asigurare Carte Verde, atașate sau nu contractului de asigurare RCA, al caror rol este de a asigura protecție financiara pentru accidente rutiere produse in afara Romaniei, vor fi tiparite pe hartie alba in loc de culoarea verde, așa cum este in prezent, a anunțat marți Biroul Asiguratorilor…

- Boardul SIF Translvania, unde s-a conturat o majoritate in vederea debarcarii directorului de un sfert de veac Mihai Fercala, a luat o serie de masuri pentru exercitarea administrarii, insa aceastea ar fi ignorate de departamentele societații, unde sunt oameni fideli lui Fercala, angajați pe salarii…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) așteapta lamuriri de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca urmare a informarii pornite de la ASF catre Palatul Victoria. Informare prin care se da de ințeles ca amanarea la plata a polițelor de asigurare RCA ale transportatorilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a realizat o analiza a dosarelor de dauna aferente politelor auto obligatorii (RCA) avizate de catre societatile de asigurare, potrivit careia in trimestrul al patrulea al anului 2019 au fost achitate, pana la data transmiterii raportarilor catre autoritate,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a preluat si a solutionat, anul trecut, peste 13.500 de apeluri primite prin intermediul call-center-ului autoritatii, potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres. "Din analiza apelurilor primite a rezultat faptul ca interesul consumatorilor cu privire…