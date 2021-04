Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au acuzat 15 directori de la Volkswagen și un furnizor de autoturisme in legatura cu scandalul emisiilor mașinilor pe motorina care a aparut in 2015, a declarat sambata un purtator de cuvant al parchetului. Suspecții sunt acuzați ca au ajutat și au instigat la frauda in combinație…

- Parchetele din Istanbul si Izmir au ordonat arestarea a 532 de persoane, printre care 459 de militari, sub acuzatia ca au legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, aflat in exil in Statele Unite, informeaza agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters.

- Procurorii turci au ordonat arestarea a 532 de suspecti, printre care 459 de militari activi, in cadrul unei operatiuni care ii vizeaza pe sustinatori ai miscarii predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de orchestrarea puciului esuat din vara lui 2016, transmite luni Reuters,

- 78 de persoane s-au ales cu mandate de arestare pe numele lor, din cauza unor presupuse legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari, suma ce provine din activele investitorilor, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- Turcia a decis blocarea unui contract in valoare de 83 de milioane de dolari destinat achiziționarii de elicoptere militare produse de firma italieneasca Leonardo, dupa ce premierul Italiei Mario Draghi l-a facut „dictator” pe președintele turc, Recep Erdogan, informeaza

- Un tribunal din Istanbul a condamnat la închisoare trei angajati ai unei companii aeriene pentru rolul jucat în facilitarea fugii din Japonia a lui Carlos Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan, acuzat de fraude masive, relateaza dpa și Euronews, potrivit Agerpres.Doi piloti si un director…

- Marți vor fi ridicate de la Spitalul Piatra Neamț mai multe inscrisuri care țin de lucrarile efectuate in unitatea medicala.„In opinia mea se vor ridica inscrisuri ce țin de lucrarile efectuate in spital pentru a le compara incrucișat, asta dupa audierile de vineri care par sa fi scos la lumina o lipsa…