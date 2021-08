Stiri pe aceeasi tema

- A crescut, comparativ cu anul trecut, numarul furturilor din locuințe in județul Timiș, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș. Interesul pentru vacanțe este, in creștere, vara aceasta, dupa interdicții și limitari de tot felul. Pentru a nu trece prin anumite situatii…

- Premierul Florin Cițu a postat pe Facebook Story mai multe fotografii cu el in New York, ca raspuns la scandalul legat de condamnarea pentru condus sub influența alcoolului din Statele Unite, de acum 20 de ani. Joi, Florin Citu a postat mai multe fotografii din 2016, insoțite de franturi din mai multe…

- Atacatorii se folosesc de metoda inregistrarii unor pagini cu denumiri care sa para a reprezenta sistemul de notificare al unei retele sociale ex: Confirming Page Information, Information Pages, etc. , pentru a da o imagine de autoritate in ochii celor care interactioneaza cu postari de tipul celei…

- Urmare a accidentului produs pe strada Granicerilor din Baia Mare produs la data de 20 iulie a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore a barbatului de 60 de ani din municipiu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- Fulgy s-a dat din nou in spectacol, vineri, dupa o scurta perioada in care ieșise din centrul atenției. Fiul Clejanilor a ieșit la rampa dupa ce și-a amenințat sora vitrega, intr-o intervenție telefonica, in direct, la TV. Fulgy a aruncat vorbe grele și a plans. Apoi, el a postat un filmuleț pe rețelele…

- Comportamentul șoferilor clujeni incepe sa semene tot mai mult cu cel al bucureștenilor, spun clujenii pe rețelele de socializare. Fara rabdare in trafic și iuți la manie. Mai mulți șoferi s-au luat la bataie pe strada Bucium din cartierul clujean Manaștur. Barbații au oprit traficul, s-au lovit și…

- Individul ce apare in imagini, este cautat de polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, fiind suspectat de furt. Acesta urmeaza a fi identificat și cercetat penal pentru faptul sustragerii pe ascuns a mijloacelor banești.

- Surse judiciare au confirmat pentru Bistrițeanul.ro faptul ca secretarul municipiului Bistrița a fost reținut in urma cu puțin timp. Floare Gaftone este reținuta pentru 24 de ore, urmand ca judecatorii sa decida sub ce masuri preventive va fi cercetata. Se pare ca funcționarii din Primaria Bistrița…