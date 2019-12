De ce sa fugi cand citesti "ideal investitie" si "randament garantat" la anunturi imobiliare

Stiri pe aceeasi tema

- TVA-ul defalcat a devenit o problema esentiala in piata imobiliara si creeaza decalaje structurale. Pe de o parte, pentru a se incadra in plafonul de 5%, dezvoltatorii imobiliari si cumparatorii au fost pusi in situatia de a "fenta" legea...

- Inainte de 1989, aceasta planta era cultivata cu succes in tara noastra. In prezent insa, planta "cu doua fete", cum i se mai spune, nu mai este cultivata aproape deloc. Desi este o afacere agricola de...

- Lucrarile la Drumul Comunal DC 97 din comuna Bistra au continuat și in acest an. In cel mult doua saptamani se va finaliza asfaltarea celor 10 km de drum din proiect. Anul viitor se vor mai executa cateva lucrari la primele doua poduri, precum si rigole si parapeti acolo unde este cazul. „Ma bucur ca…

- Comisia Europeana a demarat luni o investigatie amanuntita pentru a vedea daca planurile Ungariei de a acorda ajutoare de stat in valoare de 108 milioane de euro grupului sud-coreean Samsung SDI, astfel incat acesta sa investeasca in extinderea productiei de celule pentru baterii electrice la uzina…

- Opt comune din judetul Timis vor beneficia de sprijin pentru inregistrarea proprietatilor in Sisstemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a lansat procedurile de licitatie pentru stabilirea firmelor de specialitate care se vor…

- Aeroportul Otopeni ar putea avea acces la un nod rutier și feroviar. Deocamdata, sunt doar planuri pe hartie, fara finanțare Aeroportul Otopeni ar putea avea pana in 2023 acces la un nod rutier și feroviar, ce ar urma sa fie construit in apropierea Autostrazii București-Ploiești. Autoritățile…

- ​Un startup nacut într-un laborator de la Universitatea Harvard, care lucreaza la dezvoltarea computerelor cuantice, a primit o finantare de tip seed de 2,7 milioane de doalri. Printre investitori se numara si Samsung.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro