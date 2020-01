Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 16 ani a incercat sa dea nastere unui bebelus, acasa, ascunsa de mama ei. Din nefericire, pozitionarea copilului a facut ca acesta sa se nasca cu picioarele inainte. Din aceasta cauza capul micutului nu a putut iesi si a murit asfixiat. Incidentul cumplit a avut loc sambata dimineata, in localitatea…

- Potrivit unei statistici furnizate de Asociația Europeana pentru Studiul Obezitații, Neamț este unul dintre județele din Romania cu cele mai multe cazuri de obezitate recunoscute și inregistrate de catre medici ca fiind o boala cronica. Se pare ca, in 2018 au fost raportate 12.115 astfel de cazuri,…

- Copiii devin din ce in ce mai sedentari, iar lipsa mișcarii favorizeaza obezitatea infantila. Afla care sunt principalele sporturi potrivite pentru copii pana in 7 ani și cum ii vor ajuta pe cei mici sa evite problemele de sanatate și sa aiba mai multa incredere in ei.

- Corpul uman are nevoie de apa pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun ca este vital ca o persoana sa bea cel puțin 2 litri de apa în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apa prin respirație, prin…

- Faptul ca vor deveni mame le motiveaza pe multe femei sa isi schimbe stilul de viata intr-unul mai sanatos, inclusiv sa urmeze un program de exercitii fizice. Atat mama, cat si copilul pot avea de castigat in urma sportului.

- Parinții unui bebeluș care s-a nascut in Maternitatea Buzau și a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din București arunca vina pe cele doua doctorițe care au monitorizat gravida ca nu au vazut ca sarcina femeii are probleme. Baiețelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana,…

