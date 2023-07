Un Tyrannosaurus Rex, poreclit Stan, s-a vandut la Christie’s din New York in 2020 pentru aproape 32 de milioane de dolari (se așteapta sa devina vedeta unui nou muzeu de istorie naturala din Abu Dhabi). In aceasta saptamana, un schelet de Pteranodon va intra sub ciocan la Sotheby’s, unde se estimeaza ca va aduce pana […] The post De ce sa colecționezi Ferrari cand poți deține un T. Rex? first appeared on Ziarul National .