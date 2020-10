Din pacate, este adevarat! Celebrul cuplu Walter si Raluca Zenga nu mai sunt impreuna! Zvonurile cu privire la divortul lor s-au confirmat iar barbatul a publicat o imagine și un text despre desparțire, insa la scurt timp l-a șters și au aparut primele informații despre desparțire.Cunoscutul antrenor italian a decis... The post De ce s-au desparțit Walter si Raluca Zenga appeared first on Tabu .