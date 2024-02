Stiri pe aceeasi tema

- Mellina trece prin momente mai puțin placute in aceasta perioada. Artista a cerut parerea mai multor medici, insa, pana in prezent, cadrele medicale nu au reușit sa ii puna un diagnostic clar. Care este acum starea ei de sanatate și cu ce probleme se confrunta.

- Claudia Patrașcanu a revenit cu acuzații foarte grave la Știrile Antena Stars. Daca pana acum declarațiile ei aveau legatura cu fostul ei soț, acum in vizorul artistei au ajuns bunicii copiilor ei, respectiv parinții lui Gabi Badalau. Mama afaceristului le-ar administra celor mici medicamente fara motiv,…

- Daniela Gyorfi vorbește despre pactul pe care l-a facut cu soțul ei, George Tal. Ce au hotarat cei doi parteneri dupa ce au fost separati o perioada. Cine cedeaza primul atunci cand intervin neințelegeri in cuplu.

- Ani in urma, cand relația Monicai Gabor și a lui Mr. Pink era la inceput, s-a creat o serie de controverse cu privire la averea lui. Zvonurile au fost stopate de un alt milionar - Nick Radoi, cel care a facut o serie de dezvaluiri despre banii pe care ii are chinezul.

- Dupa ce s-a tot zvonit ca nu ar mai fi impreuna din cauza numeroaselor episoade in care rapperul Offset a calcat stramb, Cardi B a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu tatal celor doi copii. Artista internaționala a declarat, recent, pe Instagram, ca nu este dispusa sa mai treaca peste infidelitațile…

- Daca pentru unii nativi inceputul lui 2024 este perioada in care vor face schimbari radicale și vor renunța la anumite lucruri care nu aduc nimic bun in viața lor, pentru alți nativi, luna ianuarie vine cu o mulțime de probleme, mai ales la capitolul dragoste, asta pentru ca vor ajunge sa se desparta…

- Probele facute cu tramvaiul de noile șine de pe bulevardul Cetații au indicat cateva defieciențe. Mai exact, la virajul catre Torontalului, tramvaiul a „șters” stalpul median. Primaria le cere, acum, celor de la PORR Construct, care au facut lucrarile de modernizare ale bulevardului, sa remedieze problema.

- Probleme cu apa in Baia Mare. Societatea Vital a anunțat ca in seara zilei de 25 noiembrie 2023, in jurul orei 22.00 a aparut o avarie la conducta de transport DN 800 mm, ceea ce a produs o scadere atat a debitului cat și a presiunii in sistemul de alimentare cu apa a municipiului Baia Mare. „In jurul…