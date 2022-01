Stiri pe aceeasi tema

- Traiește o frumoasa poveste de dragoste cu partenerul sau de viața, de la varsta destul de frageda, insa este in continuare asaltata de catre fanii ei. Un domn misterios a invitat-o astazi la un suc, iar raspunsul pe care l-a oferit Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, a uimit pe toata lumea.

- Florin Salam are cu ce sa se mandreasca, asta pentru ca ai sai copii ii calca pe urme. Dupa ce Betty Vișanescu s-a lansat in muzica, acum a venit randul și fiicei sale mai mici, din relația cu Roxana Dobre. Maria s-a lansat in manele alaturi de parintele ei.

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și, bineințeles, primește și tot felul de reacții negative care, spre surprinderea tuturor, nu par sa o afecteze prea tare. Cu puțin timp in urma, artista a primit un mesaj amenințator pentru tatal ei.

- Florin Salam este din ce in ce mai scump la vedere! Artistul nu a mai cantat la evenimente, nu a mai avut concerte și nu a mai fost foarte activ pe rețelele de socializare. Betty Stoian, fata cantarețului, a povestit de ce s-a retras tatal sau. Fanii lui Florin Salam s-au intrebat unde a disparut…

- In ultima perioada, Florin Salam a fost vazut tot mai rar in public și nu a mai cantat in concerte sau evenimente private. In prag de sarbatori, cantarețul a revenit in studioul de inregistrari, iar fiica lui, Betty, a vorbit despre cum se simte tatal ei in aceasta perioada. „Tata e foarte bine acum!…

- Haterii nu iau pauza nici in apropierea sarbatorilor, iar Betty Vișanescu știe acest lucru din propria experiența. Dupa ce a primit mai multe comentarii rautacioase, fiica lui Florin Salam a decis sa le transmita un mesaj celor care le scriu.

- Betty Vișanescu nu a trecut printr-o perioada tocmai stralucita pe parcursul sarcinii, insa acum traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Este implinita, iubita și are o familie frumoasa. Cu toate acestea, vedeta le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare despre una dintre…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, are parte de o casnicie perfecta și ori de cate ori are ocazia vrea sa le arate asta și fanilor de pe Instagram. De data aceasta ea și soțul ei s-au lasat filmați in timp ce erau in tandrețuri.