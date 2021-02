De ce postul intermitent este calea spre o slabire eficienta? Postul intermitent sau, intermittent fasting, dincolo de a fi o dieta, este si un stil de viata si o disciplina alimentara. Nu este pentru toata lumea, dar, cu siguranta, daca ti-ai propus sa slabesti atunci poate sa te ajute sa arzi kilogramele in plus. Postul intermitent este benefic atat din punct de vedere al slabirii simple si fara numararea caloriilor, dar, mai mult, poate deveni un mod de viata sanatos. Prin imbinarea factorilor psihologici, a dietei ketogenice si postul intermitent, Anca Alungulesei a creat un program eficient de slabire, adresat inclusiv persoanelor care au nevoie sa… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

