De ce pisicile cad întotdeauna în picioare? Capacitatea „supranaturală” a felinelor, analizată pe îndelete In primul rand, este important sa ințelegem ca pisicile au o anatomie speciala care le permite sa-și ajusteze poziția corpului in timpul caderii. Studiile indica faptul ca, atunci cand o pisica se afla in cadere, aceasta iși rotește corpul astfel incat sa poata lovi solul cu primele sale membre, ceea ce ii permite sa iși pastreze echilibrul și sa previna leziuni grave.Primul experiment important din aceasta categorie a fost facut in 1894 de catre fiziologul Etienne-Jules Marey, care a fotografiat pisici in cadere. Acest experiment a aratat ca pisicile iși intorc corpul in aer pentru a-și corecta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pisicile nu au capacitatea de a simți dorul in același fel in care oamenii o fac, dar au o memorie buna și pot dezvolta atașament fața de oamenii cu care interacționeaza in mod regulat.Felina poate percepe schimbarile de la obișnuit intr-un mod diferit fața de animalele de companie precum cainii sau…

- Oamenii sunt in general diferiți și, de aceea, nevoile lor difera de la individ la individ. La fel stau lucrurile și atunci cand vine vorba de poziția corpului in timpului somnului. Foarte multe persoane nu acorda o atenție deosebita acestui detaliu, care este unul foarte important deoarece, felul in…

- Premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control la CSA Steaua pentru a verifica perioada de la 1 ianuarie 2021 și pana in prezent. Gigi Becali, patronul FCSB, a avut prima reactie, in direct la Antena 3 CNN, despre ancheta dispusa la CSA Steaua, ca ur

- Mai multe persoane au identificat posibile scurgeri de informații cu datele de identificare ale celor care s-au inscris in programul „Casa Verde Fotovoltaice", dupa ce au fost contactate de firme care le ofereau diferite servicii. Oamenii au sesizat Administrația Fondului pentru Mediu, care a anunțat…

- 1. Cercuri de șold pe masaAșezați-va corpul in poziția de masa pe un covoraș de yoga sau pe un material relativ moale.Incepeți prin a intinde fiecare picior in spate și apoi aduceți-l in lateral și inapoi in poziția inițiala. Poți sa o faci și in sens invers, unde mai intai il muți in lateral și apoi…

- Iaroslav, un locuitor din Kiev, a carui soție a fost ucisa in timpul atacului rușilor din 1 iunie, a spus ca familia sa a fugit la adapost in timpul nopții, dar nimeni nu i-a deschis, relateaza Public și Ukrainska Pravda.„A fost alarma, oamenii au fugit la adapost. Adapostul pur și simplu nu a fost…

- Oamenii de știința au descoperit cum o mutație genetica rara la o femeie britanica in varsta de 75 de ani ii permite acesteia sa traiasca o viața aproape fara dureri și sa nu simta niciodata anxietate sau teama, potrivit Sky News.O femeie din ținuturile inalte ale Scoției este capabila sa traiasca…