Stiri pe aceeasi tema

- „Zis și facut. Investițiile pentru Primarii și Consilii Județene au fost deblocate”, a anunțat Bogdan Ivan Gruia, deputat PSD BN. Acesta a transmis ca Parlamentul a votat ieri o lege prin care prețul materialelor de construcții din contractele in derulare vor fi actualizate. Deputatul Bogdan Ivan Gruia…

- Cand ești actrița la Hollywood și fiica unei legende a fotbalului, banii nu sunt o problema. Este cazul Kirei Hagi, care și-a scos noua mașina, una electrica, la plimbare pe strazile Capitalei. Fiica lui Gica Hagi nu se bucura singura de noul bolid, ci cu prietenii, iar plimbarea nu este sigura ”atenție”…

- Pisicile ajuta antreprenorii locali sa faca fața invaziei rozatoarelor. Și de la unii "angajați" se cere doar sa manince și sa doarma. In orașul american Chicago, proprietarii localurilor aranjeaza in masa pisici. Motivul este ca orașul a inceput sas e confrunte cu o invazie a rozatoarelor "Oamenii…

- Oamenii de afaceri banațeni interesați de parteneriate internaționale in sectorul turistic sau in ativitați conexe pot valorifica oportunitatea unor contacte cu companii din peste 20 de țari. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș ... The post Companiile banațene, poftite la parteneriate…

- Consumul regulat de ceai negru are un efect pozitiv asupra sanatații și imbunatațește capacitațile sale cognitive. La aceasta concluzie au ajuns experții de la Universitatea din Beijing, relateaza FAN cu referire la publicația Rai Al Youm. "Rezultatele noastre arata ca ceaiul ajuta la imbunatațirea…

- Programul ONU pentru Dezvoltare (PNUD) arata ca Afganistanul, dupa reluarea puterii de catre talibani, se indreapta spre saracie generalizata, iar situația se va degrada rapid. In maximum un an, avertizeaza PNUD, procentul populației care traiește sub pragul saraciei va urca pana aproape de 100%. Confruntat…

- O simpla baie in mare furnizeaza organismului tau substanțe benefice, fiind un adevarat leac pentru sanatate și piele. Afla ce este talasoterapia și care sunt efectele vindecatoare ale apei de mare. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte…