De ce nu vine MBappe la FCSB

- Francezul Kylian Mbappe poate castiga Balonul de Aur in "orice echipa", a recunoscut, duminica, Ronaldinho pentru AFP, dar brazilianul si-ar dori ca acesta sa il castige cu Paris Saint-Germain, "un mare club"."Un mare jucator ca el poate avea ocazia sa castige Balonul de Aur la orice echipa, dar…

- Scandal imens la PSG - Newcastle 1-1. Englezii conduceau cu 1-0 in prelungiri, dar francezii au primit un penalty controversat la ultima faza, intr-un moment in care erau aproape sa piarda calificarea in optimile Champions League. Dembele a incercat sa dea o minge pe langa Livramento, balonul l-a lovit…

- Partida dintre selectionatele Argentinei si Uruguayului (0-2), din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal, disputata joi la Buenos Aires, s-a soldat cu tensiuni intre jucatorii celor doua tari, intre care Lionel Messi si mijlocasul lui Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, relateaza AFP.In…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), care joaca in prezent la Inter Miami, a castigat premiul Balonul de Aur pentru a opta oara, un record, luni seara, in cadrul ceremoniei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Marele trofeu se acorda pentru evoluțiile jucatorilor in timpul…

- Fundasul Sergio Ramos (Sevilla FC), daca va fi introdus sambata in teren, se va afla din nou dupa dupa 18 ani in postura de adversar al lui Real Madrid in La Liga, transmite EFE, citata de Agerpres . Ramos a jucat ultima oara impotriva lui Real Madrid pe 14 mai 2005, cand a si marcat primul gol al echipei…

- Alin Stoica (43 de ani), o fosta mare speranța a fotbalului romanesc, a numit jucatorul de la FCSB care i-a atras cel mai mult atenția in ultima perioada. Fiul lui Tudorel Stoica s-a declarat impresionat de Florinel Coman și așteapta ca „Mbappe de Romania” sa faca pasul in strainatate. ...

- Miercuri, Al Arabi a oficializat transferul lui Marco Verratti de la Paris Saint Germain. Fotbalistul a parasit campioana Franței dupa 11 ani, iar Kylian Mbappe a avut un mesaj emoționant pentru acesta.