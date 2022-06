Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Salciua a marturisit ca el, artista, iubitul vedetei, Marian Corcheș, dar și un alt barbat au fost la un pas de moarte, in Ungaria. Ce s-a intamplat in timp ce aceștia se intorceau de la un concert.

- Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu abia a inceput, iar cei doi sunt inca in faza in care discuta custodia fetițelor lor, dar artista a venit cu noi clarificari cu privire la ceea ce se intampla intre ea și designer, de fapt. Vedeta a vorbit despre presupusa impacare pe care și-ar fi dorit-o…

- Gabriela Cristea a ajuns in urma cu doua zile la spital, iar aceasta a ținut sa precizeze intr-o postare ca i-a cedat corpul. Vedeta nu a reușit sa dea mai multe detalii, insa acum Tavi Clonda, soțul ei, vorbește despre problemele de sanatate cu care prezentatoarea de la Antena Stars se confrunta.

- A trecut aproape un an de cand Natalia Mateuț a recunoscut oficial relația cu DJ Mahony, iar prezentatoarea Antena Stars a devenit unul dintre cei mai mari susținatori ai acestuia. Vedeta l-a insoțit la platane in cadrul Festivalului Sunwaves, iar cei doi au intreținut atmosfera la cote maxime.

- Brigitte Pastrama a facut cea mai importanta schimbare din viața ei, asta dupa ce vedeta a fost la un pas de moarte. Brigitte Pastrama a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a decis sa-și schimbe religia, dar și ce noua șansa la viața i-a dat Dumnezeu. Iata motivul pentru…

- Mariana Moculescu a șocat pe toata lumea, asta imediat dupa ce a venit cu delcarații tulburatoare, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Vedeta a marturisit in direct la Antena Stars ca este harțuita de un individ de mai bine de un an. Iata prin ce trece in aceste momente, dar și ce decizie a luat pentru…