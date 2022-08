Stiri pe aceeasi tema

- ■ in licele teoretice au ramas neocupate, dupa prima etapa, 26 de locuri ■ in schimb, la liceele vocationale au fost disponibile de 65 locuri ■ din 242 de elevi nerepartizati in prima etapa s-au inscris, in august, doar 15 ■ Conform calendarului, a avut loc si cea de a doua etapa de admitere computetizata…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a facut un salt de 12 locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, la o zi dupa victoria sa in turneul de la Palermo (Italia). Begu ocupa acum locul 33, cu 1.384 de puncte, in aceasta ierarhie, in care Simona Halep se mentine saptamana aceasta pe pozitia a…

- N. Dumitrescu Programul ”Rabla pentru electrocasnice” s-a dovedit, și anul acesta, o oportunitate și pentru prahoveni de a-și schimba aparatura veche, inlocuind-o cu alta noua și mai performanta. Astfel, in total, peste 5.400 de prahoveni, atat din mediul urban, cat și rural, s-au regasit pe listele…

- Simti ca te-ai plafonat la actualul loc de munca si tot mai des auzi de la prieteni ca lucreaza ca Operatori CNC, le merge bine si sunt bine platiti ? Noi te ajutam sa faci pasul spre schimbarea mult asteptata! Daca esti interesat de acest domeniu dar nu stii de unde ai putea sa incepi, …

- Guvernul a aprobat miercuri doua programe prin care studentii pot lua credite de 10.000 de euro, cu garanția statului de 80%, iar tinerele familii pot contracta credite de 15.000 de euro. „Pentru studenți vor putea fi facute plați vizand publicarea unor lucrari științifice, inclusiv lucrari in urma…

- In cadrul proiectului „Imbunatațirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, au fost primite astazi 1.010 tablete pentru elevii școlii, 100 laptopuri, 100 tablete grafice pentru profesori…

- Guvernul vrea sa ajute familiile tinere sa aiba bani pentru cununia religioasa, civila, naștere, laptopuri, calculatoare, tablete, chirie etc. (vedeți lista mai jos) oferindu-le acces la credite, conform unui proiect de OUG.