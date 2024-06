Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul Lactalis Romania a inceput procedurile de inchidere a fabricii din Miercurea Ciuc, preluata”la pachet” in 2016 cu Covalact, insa anunta investitii in celelelate fabrici ramase - Oiejdea - judetul Alba, Sfantu Gheorghe - judetul Covasna, Campulung Moldovenesc - judetul Suceava si Tunari – judetul…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- Blindate pe drumuri din Alba și din Ardeal, pentru un exercițiu tactic militar. Precizarile MApN și rutele de transport Blindate pe drumuri din Alba și din Ardeal. Pe drumurile din județul Alba și alte județe din Ardeal vor putea fi vazute blindate și alte echipamente de tehnica militara. Potrivit MApN,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vant si vijelii, care vor afecta, incepand de luni seara, treptat, intreaga tara. Astfel, pentru intervalul 1 aprilie, ora 20:00 – 2 aprilie, ora 8:00, a fost publicata o atentionare Cod galben potrivit…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Arad, pun…