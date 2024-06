Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare iese din inchisoare! Fostul primar al Constantei, care executa o pedeaspa cu inchisoarea de noua ani, va fi eliberat conditionat in urma unei decizii a Tribunalului Ilfov. Tribunalul Ilfov a decis, luni, sa admita contestatia lui Radu Mazare , la decizia Judecatoriei Sectorului 4 prin care…

- In urma cu puțin timp, ministrul Florin Barbu a promis ca MADR se va implica și mai concret in sprijinirea fermierilor. Una dintre masurile anunțate a fost subvenționarea dobanzilor la credite. Astazi, Libra Bank a fost prima banca care a anunțat ca va acorda credite cu dobanzi subvenționate fermierilor.…

- ”Ma bucur ca ieri a fost promulgata prelungirea plafonarii adaosurilor la alimentele de baza pana la finalul anului. Si ca in Parlament s-a votat plafonarea acelor dobanzi nesimtite la credite, de genul 20.000 la suta, practicata atata vreme de institutii financiare nebancare”, a spus premierul in sedinta…

- ANAF avertizeaza din nou, miercuri, asupra unor mesaje false transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. ”Reiteram avertizarea privind campaniile…

"Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. Mesajele sunt transmise, de aceasta data, de la…

- ”Practic, s-a realizat o banda suplimentara de circulatie sub pasajul rutier, astfel incat conducatorii auto, care circula pe DN1 sensul Bucuresti – Ploiesti si doresc sa se intoarca spre Bucuresti sa nu mai fie nevoiti sa patrunda in sensul giratoriu existent sub pasajul rutier pentru realizarea acestei…

- Deputatul Laurențiu Marin a anunțat ca se da startul celor doua programe guvernamentale – Student Invest și Family Start. „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a anunțat oficial ca se da startul celor doua programe guvernamentale – Student Invest și Family Start. Aceste programe,…

- Student Invest și Family Start sunt destinate sa fie un sprijin financiar pentru studenți sau familii prin acordarea de imprumuturi de maxim 75.000 lei, respectiv maxim 150.000 lei, cu garanții, dobanzi și comisioane aferente creditelor, subvenționate de stat. Și pentru anul 2024 plafoanele de garantare…