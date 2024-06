Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o ședința a Biroului Executiv Central al PUSL, Grațiela Gavrilescu, a primit mandat pentru a negocia alianțe in vederea alegerilor prezidențiale și parlamentare. S-a vehiculat informația ca PUSL ar incerca sa negocieze cu Mircea Geoana pentru a-l susține acesta la alegerile prezidențiale.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca PSD va avea candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale și este exclusa susținerea lui Mircea Geoana ca independent. Paul Stanescu a spus ca majoritatea liderilor PSD sunt de acord ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, trebuie…

- Locul al doilea in sondaj aparține liderului PSD Marcel Ciolacu, care inregistreaza 18%, in timp ce Mircea Geoana, mult timp considerat unul dintre favoriți, a cazut pe locul 4, cu 9%. Traiectoria lui Geoana o urmeaza pe cea a lui Cristian Popescu Piedone – care s-a prabușit și el in sondaje dupa ce…

- Primarul din Shanghai a venit astazi in Romania, insoțit de o delegație, la Primaria Sectorului 5. Cristian Popescu Piedone a discutat cu edilul Zheng Hong despre mai multe proiecte comune pe care le au și relațiile apropiate pe care le mențin cele doua state. Primarul din Shanghai, la Primaria Sectorului…

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…

- Potrivit rezultatelor unui sondaj comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today, Joe Biden, in varsta de 81 de ani și actualul președinte in funcție, a reușit sa recupereze din handicap și sa se apropie de Donald Trump, in varsta de 77 de ani. Trump conduce cu doar un punct […]…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…