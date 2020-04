De ce nu pot firmele sa ia inca imprumuturile fara dobanda promise de stat si cand se va rezolva problema? Chiar daca au trecut deja 5 zile de la esecul lansarii platfomei IMM Invest, nimeni n-a spus clar, inca, cine este de vina si nici cand urmeaza sa inceapa sa functioneze acest sistem. Asa ca - in vreme ce institutiile se arata una pe cealalta cu degetul - antreprenorii care isi pusesera speranta intr-un sprijin concret de la stat, in plina pandemie, n-au altceva de facut decat sa astepte si sa se descurce singuri, ca pana acum.



Pentru multi antreprenori mici si mijlocii din Romania, functionarea platformei IMM Invest ar putea fi salvatoate, in vreme de pandemie.



Motivul: prin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

