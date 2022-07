Stiri pe aceeasi tema

Serviciile secrete din Ucraina susțin ca forțele rusești au fost indemnate de Moscova sa identifice și sa urmareasca rutele pe care sunt livrate armele catre Ucraina.

Pierderile Federației Ruse, potrivit armatei ucrainene, au depașit 34.000 de soldați și 8.000 de aparate de lupta. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat marți ca pierderile totale in lupta ale Rusiei, din 24 februarie pana in 21 iunie, s-au ridicat la:

Decizie istorica in UE in contextul razboiului din Ucraina. Uniunea Europeana a suspendat oficial pentru un an toate taxele percepute importurilor ucrainene pentru a stimula economia Ucrainei.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca Rusia continua sa sufere pierderi importante in razboiul de agresiune din Ucraina, in primele 98 de zile trupele inamice pierzand zeci de mii de soldați și mii de echipamente grele de lupta.

In cele 82 de zile de razboi, Rusia a pierdut deja aproximativ 27.700 de militari, 1.228 de tancuri și 165 de elicoptere in Ucraina, a anunțat luni, pe Facebook, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Statele Unite au predat obuzierele M-777 Forțelor Armate ale Ucrainei ca parte a unui pachet de ajutor de 800 de milioane de dolari, a anunțat pe Twitter Ambasada SUA in Ucraina.

Rachetele rusesti au vizat doua locatii in Sumi, un oras din nordul Ucrainei, langa granita cu Rusia, au declarat oficiali ucraineni si rusi, relateaza BBC, potrivit news.ro.

Ucraina a recaștigat controlul asupra mai multor așezari din jurul orașelor Mikolaiv și Herson din sudul țarii, au declarat oficiali militari.