- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a vorbit despre faptul ca este pregatita sa imbrace rochia de mireasa, dar nu ține neaparat sa faca acest pas. Cu toate ca a trecut printr-un divorț și nu are un partener de viața acum, artista este puternica și are planuri mari de viitor. Iata…

- Problenele se țin scai de Nicolae Guța. Motivul pentru care ”Regele manelelor” amana botezul celui de-al 12 lea copil. Cantarețtul a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars, și a spus și de ce a blocat construcția vilei de fițe.

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Jojo traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Paul Ipate de mai bine de opt ani. Deși sentimentele dintre ei sunt intense, cei doi nu au facut marele pas pana acum. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit din ce motiv s-au casatorit. Ce a marturisit.

- Daniel Onoriu este acuzat ca a furat donațiile unui copil bolnav și ca banii nu au ajuns in contul bancar al micuței. Pilotul de raliuri a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca familia fetiței nu a luat legatura cu el și ca nu știa de conturile bancare ale micuței. Daniel Onoriu ii roaga pe…

- Toata presa a vuit dupa ce mascații au descins la ei acasa. Florin Pastrama spune adevarul despre problemele pe care frații lui le au cu legea. Mai mult, Relu Pastrama, unul dintre frații reținuți , a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.