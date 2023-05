Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii avertizeaza de mult timp ca friptura la gratar este la fel de periculoasa ca tutunul. Cat de toxic este, in realitate, gratarul reiese dintre-un studiu facut de un grup de cercetatori americani, la care au luat parte 22.000 de persoane, potrivit Observatornews.ro Fumul degajat creste cu…

- Roșiile romanești sunt la mare cautare in aceasta perioada, insa prețul lor a crescut semnificativ. Este foarte important sa alegem cu grija roșiile inainte sa le cumparam, unele fiind tratate excesiv. Adevarul despre roșiile romanești din piețe și la ce trebuie sa fim atenți atunci cand le cumparam,…

- Academicianul Costel Vanatoru spune ca roșiile au semne vizibile prin care cunoscatorii iși dau seama daca au fost tratate excesiv. Ar trebui sa ne ridice un semnal de alarma in special roșiile țuguiate, foarte tari, cu cotor lemnos, o culoare anormala in interior și lipsite de semințe. Horticultorul…

- Combinația de roșii cu branza, fie in salata, fie simpla, reprezinta un deliciu. Dar, oare, cat de sanatoasa este? Specialiștii in nutriție recomanda ca roșiile sa fie consumate mai ales in timpul verii. Acesta poate diminua riscul de cancer. Rosiile cu branza ingrasa Pentru cei care doresc sa slabeasca,…

- Este un truc folosit de bunicii noștri, simplu, eficient, dar pe care puțin il mai aplica in prezent. Afla, in randurile de mai jos, de ce este recomandat sa plantezi roșiile in coji de ceapa. De ce este recomandat sa plantezi roșiile in coji de ceapa Sanatatea plantelor este esențiala pentru a obține…

- Daca nici ție nu iți place amaraciunea unei cești de cafea, atunci probabil ca faci parte din acea categorie de persoane care adauga o multe alte ingrediente, topping-uri și zaharuri pentru a o putea bea. Specialiștii vin, insa, cu un avertisment asupra unui produs care nu ar trebui niciodata pus in…

- Cercetarile facute de specialiștii de la Universitatea din Florida din Statele Unite au descoperit ca toata hartia igienica din majoritatea regiunilor din lume conține „substanțe veșnice”, care sunt toxice și ar putea fi o sursa semnificativa de poluare a apei.

- In condițiile in care devine din ce in ce mai greu sa gasești in comerț produse alimentare „curate”, pe care sa știm clar ca le putem consuma fara sa ne facem nicio grija cu privire la sanatatea noastra, specialiști din domeniul horticulturii au oferit explicații clare pentru romani: sunt sau nu roșiile…