De ce nu avea ce căuta Biserica Ortodoxă la bojdeuca lui Creangă. Poveste mai puțin știută despre tinerețea răspopitului din Humulești Unul dintre cele mai mari merite ale lui Ion Creanga este ca a inventat o retorica anticlericala sanatoasa, acceptabila pentru toate clasele sociale și, bineințeles, unii dintre cei mai simpatici draci din istoria lumii. S-a lansat bojdeuca noua a lui Creanga la Iași, normal, cu sobor de preoți. Preoții puteau sa stea acasa.Zilele trecute, niște inși de la Iași au lansat la apa o bojdeuca refacuta european, a lui Creanga. Cuvantul „bojdeuca” in dicționar este explicat astfel: „casa țaraneasca mica, saracacioasa”. Acum arata bine, nu mai e saracacioasa. Cetațenii mai critici ar putea spune ca alde… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bojdeuca lui Ion Creanga din Ticau a fost redeschisa publicului, vineri, cu aceasta ocazie fiind organizate spectacole traditionale specifice sarbatorilor de iarna.La eveniment au fost prezenti reprezentati ai autoritatilor locale, judetene si institutiilor aflate in subordine, oameni de cultura.…

- Scandalul modernizarii Bojdeucii lui Ion Creanga este departe sa se fi incheiat. Academia Romana i-a transmis o scrisoare deschisa președintelui CJ Iași, Costel Alexe. Membrii Academiei il anunța ca vor participa la redeschiderea monumentului. Mai exact, Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis…

- Scandalul modernizarii Bojdeucii lui Ion Creanga este departe sa se fi incheiat, insa Academia romana i-a transmis o scrisoare deschisa președintelului CJ Iași, Costel Alexe, ca membrii academiei vor participa la redeschiderea monumentului. Mai exact, Biroul Prezidiului Academiei Romane a transmis intr-o…

- Costel Alexe se apara și spune ca bojdeuca lui Creanga a fost restaurata in urma unui proiect avizat de Comisia Zonala a Monumentelor, urmarit de Inspectoratul de Stat in Construcții, toți specialiștii de la Palatul Culturii, INP. „Nu avem acolo nici gresie, nici termopan, nici faianța, niciun element…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul Partidului National Liberal (PNL), s-a aflat vineri, la Iasi, pentru a lua parte la o intrevedere cu primari PNL, consilieri locali si judeteni, el mergand si in vizita la Catedrala Mitropolitana, ocazie cu care a trecut prin multimea de pelerini venita…

- Implicarea activa in societate este caracteristica Bisericii Ortodoxe Romane a ultimilor 16 ani sub conducerea Patriarhului Daniel. In urma cu 16 ani, Preafericitul Parinte Daniel era intronizat ca Patriarh al Romaniei. Preafericirea Sa venise la București cu perspective pastorale clare conturate…

- Sambata, 30 septembrie 2023, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 16 ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh. Cu acest prilej, intre orele 09.00 – 11.00, va fi savarșita Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala. Ceremonia de intronizare a Preafericitului Parinte Daniel ca…

- DNA il acuza de corupție pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor și Padurilor din partea PNL, insa președintele Consiliului Județean Iași are trecere in fața ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane. Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit Capela „Sfantul Doctor fara…