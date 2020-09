Stiri pe aceeasi tema

- INCERCARI… Preasfinițitul Ignatie, Episcopul Hușilor, trece prin momente extreme de grele. Acesta se afla internat la spitalul din Barlad, dupa ce a fost confirmat pozitiv, cu coronavirus. Deși Prea Sfinția Sa a fost doborat de virus, iși pastreaza in continuare discreția, bunatatea și frumusețea sufletului.…

- ULUITOR… Soc la Directia de Administrare a Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad!! Actualul director, Mircea Iosipescu, fost politist si sef al Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) a gasit nereguli grave in actele acestei Directii ce apartine de Primaria Barlad.…

- DEMNITATE… Unul dintre cei mai buni si mai performanti dascali din municipiul Husi, profesoara Culina Gutu, de la Scoala „M. Sadoveanu”, si-a incheiat activitatea de 38 de ani la catedra, chiar in pragul acestei toamne bizare pentru intreg sistemul de invatamant! Desi stie sigur ca ii va fi foarte dor…

- OPORTUNITATE…Dupa o lunga perioada de timp in care Oltenestiul a stagnat, pe toate planurile, in ceea ce priveste dezvoltarea, in 2016, in fruntea primariei ajunge liberalul Constantin Galeru. In doar patru ani de mandat, actualul primar reuseste reabilitarea scolilor, constructia de poduri pe raurile…

- Scene de groaza s-au petrecut in fata sucursalei din Neamt a unei banci, sub privirile celor ce asteptau sa scoata bani si ale taximetristilor dintr-o parcare. Un groaznic accident de circulatie s-a petrecut astazi, in municipiul Piatra Neamt, dupa ce o soferita imprudenta a ajuns cu masina pe trotuar,…

- NECAZ… Dupa focarele din spitalele de la Barlad si Vaslui, iata ca nici Husul nu scapa de infectia cu noul coronavirus! Ieri, conducerea unitatii spitalicesti a confirmat faptul ca medicul Taisia Deleanu, sefa sectiei de Pneumologie, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus si internata la Spitalul…

- FINALISTI…La Husi, in orasul ministrului Sanatatii, batalia pentru fotoliul de primar se anunta una interesanta. Ioan Ciupilan, uzat de cele trei mandate, da semne de oboseala, iar Opozitia este mai aproape ca niciodata de a-l ajunge din urma pe edilul care in ultimii patru ani a fost mai mult nervos,…

- ANALIZA… Husul, locul de unde de multi ani se da ora exacta in politica vasluiana, a intrat in fierbere din pricina alegerilor locale. Fara a avea vreo miza majora in ceea ce priveste economia voturilor la nivel de judet, functia de primar la Husi are greutatea ei. Considerat multi ani fieful dreptei…