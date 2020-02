​De ce nu are gazdă gala premiilor Oscar nici în 2020 Gala premiilor acordate de Academia Americana de Film, distincții cunoscute sub numele de Oscar, nu va avea o gazda nici în acest an, fiind al doilea an la rând când organizatorii prefera aceasta formula mizând pe momentele oferite de diferitele vedete invitate sa înmâneze fiecare distincție în parte, noteaza Mediafax.



Academia Americana de Film s-a vazut nevoita sa renunțe pentru prima data dupa trei decenii la serviciile unei gazde a ceremoniei de acordare a premiilor Oscar în 2019. Timp de 30 de ani câte o celebritate a fost invitata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala BAFTA 2020 a avut loc la Royal Albert Hall din Londra si a fost prezentata pentru prima data de actorul de comedie Graham Norton. In cazul celor mai multe dintre categorii, castigatorii si nominalizatii sunt desemnati prin votul celor 6.500 de membri BAFTA, care include profesionisti…

- "Joker", "The Irishman", "The Parasite", "Little Women", Once Upon a time... in Hollywood" se numara printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gala a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie.

- Joker", "The Irishman", "The Parasite", "Little Women", "Once Upon a time... in Hollywood" se numara printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gala a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie.

- La aceasta categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari", „The Irishman", „Jojo Rabbit", „Joker", „Little Women", „Marriage Story", „1917", „Once Upon a Time... in Hollywood" si „Parasite". In 2019, „Green Book", regizat de Peter Farrelly, s-a impus la aceasta categorie. Nominalizarile pentru cele 24…

- „Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time... in Hollywood” se numara printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gala a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie, anunta digi24.ro.

- Lungmetrajele „Joker”, de Todd Phillips, „The Irishman”, de Martin Scorsese, si „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de Academia britanica de film, potrivit news.ro.Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie,…

- Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie, va avea loc pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, si va fi prezentata de realizatorul de televiziune Graham Norton. Academia Britanica de Arta a Filmului si Televiziunii a anuntat ca a introdus incepand cu editia de anul acesta un premiu pentru…

- Cineastul britanic Sam Mendes a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor cu filmul "1917", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta categorie au…