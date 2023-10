Șefii ASF au știut ca City Insurance și Euroins nu au mai funcționat decat doar ca denumire de ”societați de asigurare”. Ziarul Puterea va prezenta in perioada urmatoare, in mai multe episoade, dovada faptului ca intreg consiliul Autoritații de Supraveghere Financiare cunoștea perfect faptul ca City Insurance și Euroins nu mai funcționau decat doar ca denumire de “societați de asigurare”, fiind in realitate doar niște vehicule financiare prin care mai multe miliarde de euro au fost scoase din Romania, cu complicitatea directa a șefilor ASF și a conducerii inutilei instituții numite Oficiul impotriva…