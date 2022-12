Stiri pe aceeasi tema

- BerbecLuna decembrie incepe in forța pentru toți reprezentații zodiei. Cei singuri se simt lipsiți de speranța, deznadajduire la care contribuie și atmosfera de Sarbatori și clișeele din avalanșa de filme cu povești de dragoste cu final fericit de Craciun. Un sfat prețios pentru toți cei care se simt…

- Președintele Vladimir Putin, s-a intalnit cu mamele soldaților ruși care lupta in Ucraina, spunandu-le ca nu regreta ca a lansat așa-numita „operațiune militara speciala” și a afirmat ca impartașește suferința lor, relateaza CNN . In cadrul unei intalniri preinregistrate și difuzate de mass-media de…

- Una dintre cele mai importante unitati medicale din Timisoara, Spitalul Municipal Clinicile Noi, va fi lipsit de apa calda si caldura, azi, intre orele 9 si 14, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare, anunta Colterm. De asemenea, in vederea executarii de lucrari…

- Teste gratuite, la Timișoara, pentru depistarea bolii care afecteaza somnul. Sindromul de apnee se caracterizeaza prin pauze respiratorii in timpul somnului, care se repeta in mod frecvent și au o durata mai mare de 10 secunde. Acestea sunt insoțite de...

- Presa din Ucraina anunta ca Mircea Lucescu poate pleca de la Dinamo Kiev. Echipa antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 9-a a campionatului Ucrainei Presa din Ucraina speculeaza ca antrenorul…

- Durerea pierderii soțului ei nu are margini, mai ales ca nu a trecut nici bine o zi de la inmormantarea lui. Totuși, soția lui Nosfe a gasit putearea de a scrie un mesaj sfașietor, dar care arata ca face tot posibilul sa fie puternica pentru fiica lor. Iata ce i-a promis Madalina Crețan tatalui fetiței…

- 4 exerciții pentru a avea un abdomen plat. Le poți face oricand acasa. Daca iți dorești un abdomen, aceste patru exerciții te pot ajuta. Pot fi facute oricand acasa, iar daca respecți indicațiile, rezultatele se vor vedea și ele. Primul exercițiu il reprezinta celebrele abdomene. Stai intins pe spate…

- Preturile tot mai mari la energie si carburant afecteaza si domeniul zootehnic din tara noastra. In judetul Vaslui, multi producatori spun ca merg in pierdere; subventia a scazut, in timp ce pretul carburantilor s-a majorat de zeci de ori, in raport cu pretul unui litru de lapte, ramas la fel ca acum…