Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, din investigatiile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca, incepand cu luna octombrie 2020, doi tineri si o tanara le-ar fi inlesnit mai multor minore activitatea de practicare a prostitutiei, obtinand astfel…

- La data de 19 septembrie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o tanara, de 23 de ani, din localitatea Coșlariu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre fostul concubin.Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un tanar de…

- Trei persoane conduse la spital dupa coliziunea intre doua autoturisme la Vinerea. Cercetari pentru vatamare corporala din culpa Trei persoane conduse la spital dupa coliziunea intre doua autoturisme la Vinerea. Cercetari pentru vatamare corporala din culpa La data de 7 august 2021, in jurul orei 19.20,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a furnizat o serie de informații detaliate despre cele mai recente evoluții ale pandemiei de COVID in Romania. The post Cați dintre oamenii care mor de COVID in Romania sunt nevaccinați. 8 din 10 noi imbolnaviri afecteaza persoane neimunizate appeared first…

- Ieri, 21 iulie 2021, in jurul orei 08.30, pe strada Valea Sebeșului, din localitatea Petrești, un tanar, de 20 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș – Șugag, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 33 de ani, din Sebeș. In urma accidentului rutier…

- Fiecare al șaselea utilizator a trecut prin expunerea publica a datelor personale in timp ce-și cauta online un partener. Din acest motiv, cea mai raspandita problema este, insa, cyberstalking-ul: 17% dintre respondenții unui sondaj recunosc ca au fost urmariți pe rețele de catre o persoana cu care…

- Perchezitiile au fost desfasurate dupa ce, in urma cu o saptamana, cei doi, pe fondul unor neintelegeri mai vechi, ar fi amenintat cu acte de violenta o femeie de 38 de ani, din Craiova, in timp ce aceasta se afla in curtea locuintei sale.In urma perchezitiilor au fost gasite mai multe obiecte contondente,…