Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, susține ca l-a sunat pe premierul Marcel Ciolacu, caruia i s-a plans de șicanele pe care i le fac conducatorii de la CSA Steaua, astfel incat FCSB sa nu joace in Ghencea. Becali declara ca a primit de la persoane din anturajul premierului garanția ca problemele legate de stadionul din Ghencea se vor rezolva. Mai mult, l-a laudat pe Ciolacu, despre care spune ca este primul lider politic din ultimii 30 de ani care ”este barbat”, potrivit Prosport.ro. ”Eu am incercat. Data trecuta, cineva mi-a dat numarul de telefon și mi-a spus: «Domnu’ Becali, are atatea pe cap…