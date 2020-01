Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea APEL UMANITAR pentru Valentin Trif, un tanar de 20 de ani, din Alba, diagnosticat cu o boala grava: ”Ajuta-ma sa ma pot intoarce acasa!” Valentin Trif are 20 de ani, este din Vidra și sufera de o boala foarte grava, LEUCEMIE. In prezent, Valentin se afla la spitalul Fundeni din București,…

- Cristina Țopescu a murit duminica, 12 ianuarie, la 59 de ani. O vecina a sunat la poliție pentru ca nu o mai vazuse de trei saptamani. Informația a fost confirmata de poliție și de catre șeful Ambulanței din București. Ce spune doctorul Cristian Andrei despre boala care a macinat-o pe Cristina Țopescu…

- O familie din Valea Jiului are nevoie de ajutor pentru a-și repatria copilul decedat rapus de cancer. Cosmin Neagu, originar din orașul Uricani, a decedat in urma unei boli necruțatoare. Cancerul a macinat trupul tanarului. Acesta a plecat impreuna cu soția in Anglia pentru a avea un trai mai bun,…

- O fetita de aproape cinci luni a murit din cauza unei pneumonii, la numai cateva ore dupa ce fusese diagnosticata in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani cu "rosu in gat". Mama copilului spune ca i-a fost prescris un sirop și a fost trimisa acasa. Cazul face inconjurul…

- In turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in miez de zi, stalpii lumineaza calea spre sectia de votare din Giurgita. In comuna sotului Vioricai Dancila, la ora 11.00, lumina este inca aprinsa. La Sectia de votare 365, prezenta la urne este usor mai ridicata decat in primul tur. Pana in prezent,…

- APELUL UMANITAR A AJUNS LA SUFLETUL UNOR OAMENI O vorba romaneasca spune “Sa nu dea Dumnezeu omului cat poate duce”. Povestea celor doi copii Gabriel și Alexandru Creanga din Focșani, imobilizați in fotolii rulante de boala Duchene (distrofie neuromusculara) a fost prezentata cititorilor cu catva timp…