De ce il sapa Orban pe Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul pe marginea violentelor de la mitingul din 10 august, odata prezentat nu ramane altceva de facut decat contestarea lui de cei care nu pot fi de acord cu el. Deci opozitia are cuvantul. Fiind parte in conflict, evident ca nu a fost intocmit de ministrul de Interne. Teoretic, comisia care l-a…

- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand insa ca...

- Guvernul PSD-ALDE pregatește o amnistie fiscala. Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a confirmat, la un post de televiziune, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand…

- Jurnalistul Liviu Avram critica in termeni foarte duri decizia lui Victor Ponta de a nu vota moțiunea de cenzura a PNL, precizand ca fostul premier „prefera sa lase țara sub șlapii lui Dragnea decat sa ne dea macar șansa de a spera ca Iohannis va gasi, poate, un PSD-ist mai luminat la cap și mai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a fost „ordonat” si este „o actiune clara, comanda de la Iohannis” faptul ca lui Daniel Horodniceanu i-a fost prelungit mandatul de procuror sef al DIICOT, interimar, in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus plangere penala impotriva premierului…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a sustinut, ieri, o declaratie politica in plenul Camerei Deputatilor, avand ca tema „Institutul Cantacuzino – un obiectiv strategic national din Programul de Guvernare".Maricela Cobuz a precizat ca prin programul de guvernare, PSD si-a ...

- “Faptul ca Liviu Dragnea cere desecretizarea imi arata ca el, de fapt, se autoincrimineaza. Daca cere desecretizarea, recunoaste ca a fost secret, iar daca a fost secret memorandumul si el a prezentat continutul la un post de televiziune ca o decizie luata, inseamna ca se autoacuza sau recunoaste ca…