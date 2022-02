Stiri pe aceeasi tema

- Situatie noua, inedita, in recentul dosar penal instrumentat de DNA la adresa primarului: Mihai Chirica pune la indoiala semnaturile sale pe actele urbanistice emise pentru intabularea blocului ilegal construit de firma "Flux" in Tatarasi. In declaratia data la DNA, Chirica a spus ca semnaturile sunt…

- Audiat in dosarul "Flux", politistul local Adrian Hritcu, de la Serviciul Control Urbanism, le-a explicat procurorilor de ce semna procesul-verbal de receptie pentru o cladire care incalca autorizatia de construire. Argumentul a fost ca el de fapt aproba numai partea de constructie care respecta autorizatia.…

- Procesul primarului Mihai Chirica incepe cu o noua amanare. Desi, in urma cu un an, primarul afirma ca isi doreste ca procesul "Skoda" sa inceapa cat mai repede, pentru a-si putea demonstra nevinovatia, practic, fiecare pas procedural a fost contestat de aparatori. O ultima dispozitie de rutina a procurorilor…

- Ieri a explodat o bomba intr-unul din dosarele penale ale primarului. Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, in dosarul blocului construit de Gheorghe Chescu in Tatarasi. Procurorii anticoruptie i-au interzis sa-si exercite functia in acest timp. Viceprimarul Daniel…

- UPDATE Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA, dar va contestat, vineri, aceasta masura la judecatorul de drepturi și libertați. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca, incepand…

- In aceste momente, primarul Iașului, Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar. Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Vorbim despre o ancheta pe care procurorii DNA au inceput-o in urma cu ceva timp. In comunicatul de presa dat de DNA se specifica faptul…

- Astazi, George Simion a fost atacat de manifestanții de la Iași. Liderul AUR a fost murdarit cu cerneala pe fața. Barbatul care l-a atacat pe Simion, a fost reținut de jandarmi. Liderul AUR a disparut în timpul horei Unirii și a aparut murdar de cerneala. El a spus ca nu știe cine…