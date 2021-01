Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare din noi tinde sa fie fericit, dar fericirea, mai ales intr-o familie, este o munca comuna, unde fiecare contribuie și se straduie sa ofere ce are mai bun. Grija, atenția, dragostea, nu sunt doar simple cuvinte, sunt teste de rabdare și modele de implicare, o munca grea, care ne aduce la normalitate…

- Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa stea acasa revelionul acesta. „Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 și vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor.” Mii de medici și asistenți medicali lupta in prima linie cu pandemia,…

- Campania sociala "Avem grija de Dumneavoastra", initiata de echipa "Loteria Nationala" a ajuns la medicii din alte doua raioane. Cadrele medicale de la spitalele din Criuleni si Taraclia au primit masti, manusi, dezinfectanti si costume de protectie.

- Bianca Dragușanu este o mamica dedicata și are grija sa ii faca toate poftele micuței sale, Sofia. Totuși, cand aceasta intrece anumite limite, vedeta are grija sa o puna la punct. Frumoasa blondina spune despre Sofia ca este foarte rafațata, lucru pe care mama ei nu i l-a permis, pe vremea cand era…

- Bogdan Minciunescu: “In Parlament voi avea ca preocupare prioritara dezvoltarea activitaților de cercetare și inovare” Bogdan Minciunescu, candidat PSD pentru Canera Deputaților, este inginer la Uzina Dacia din Mioveni. Afirma ca are ca principal obiectiv bunastarea cetațenilor din județul nostru, iar…

- Daca deții un card bancar, este bine sa știi ca in ultima perioada a crescut considerabil numarul de escrocherii. Astfel, mai multe persoane sunt telefonate și li se cer datele cardului de catre indivizi care se prezinta drept reprezentanți ai bancii sau altor instituții ale statului. In acest context,…

- Masca de protecție a devenit un must have in aceasta perioada, un aliat important impotriva infectarii cu Covid-19. Exista insa o problema, care da mari batai de cap tuturor: marginea superioara a maștii, cea care are sarma, se afla in contact direct cu zona ochilor, provocand iritații, oboseala și…

- Ziarul Unirea RESTRICȚII de circulație joi pe autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații la carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat in cursul zilei de joi, 29 octombrie 2020, pana la ora 17.00, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații…