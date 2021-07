Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor Alba24 ne-a semnalat faptul ca pe strada Baia din localitatea Șard, comuna Ighiu, in zona tomberoanelor de gunoi este un adevarat focar de infecție. Potrivit acestuia, localnicii solicita pubele inviduale in locul tomberoanelor. Potrivit acestuia, deșeurile din tomberoane sunt ridicate saptamanal,…

- Consiliul Judetean Alba a anunțat ca in 2021 finanteaza mai multe evenimente culturale si de promovare a turismului in judetul Alba și Munții Apuseni, printre ele: Targul de Fete de pe Muntele Gaina, Targul Lemnarilor și festivalurile de folclor din Apuseni. Anul acesta, in 2021, Targul de fete de pe…

- Zi importanta astazi in Romania, dar, mai ales, in Apuseni. Moții au celebrat astazi 197 de ani de la nașterea celui mai cunoscut reprezentant al lor. Avram Iancu. A fost prilej pentru ei sa se adune la Manastirea Crișan. Au participat personalitați locale, elevi și oameni de cultura. Avram Iancu,…

- Caravana vaccinarii anti-COVID-19 pornește la drum in weekend, de data aceasta in zona Munților Apuseni, anunța directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. „La inițiativa DSP Alba și cu sprijinul Rotary ”Floare de Colț” Abrud care a pus la dispoziție o furgoneta adaptata ce va ține loc de cabinet medical,…

- O noua decizie, privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza orasului Teius, a fost luata de CJSU Alba (vezi Art. 2). Art. 1. Se constata rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–CoV-2, la data de 01.05.2021, pentru…

- O noua decizie, privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza comunelor Arieseni, Avram Iancu, Posaga si Vidra, a fost luata de CJSU Alba (vezi Art. 2). Art. 1. Se constata rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–CoV-2,…

