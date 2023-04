De ce este numit argintul aurul săracilor? Aurul se vinde cu 1.970 de dolari pe uncie, platina cu 970. Suntem in situatia in care, daca un conductor electric mai slab atinge un preț mai mare, poate ca ar fi de preferat argintul și in felul acesta nu s-ar mai destabiliza raportul natural dintre pla Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Munteanu a fost numit de Parlament in funcția de membru al Curții de Conturi, pe o perioada de cinci ani. Prin aceeași hotarare, Legislativul a constatat incetarea mandatului de membru al Curții de Conturi al lui Andrei Munteanu in urma expirarii termenului pentru care a

- Luptatorul roman de greco-romane Denis Mihai il are ca adversar, marți, de la ora 18.00, pe armeanului Karapet Manvelyan, in finala categoriei de 55 kg, din cadrul Campionatului European de lupte pentru sportivi sub 23 ani, ce are loc la București. La competiție participa și doi sportivi de la CSS-CSM…

- Presedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a desemnat un fost primar in postul nou-creat de ministru al energiei electrice, in efortul de a contracara penuria de curent care afecteaza tara, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cabinetul de miniștri, in frunte cu Dorin Recean, a aprobat astazi cererea de demisie din funcția de secretar general al Guvernului depusa de Igor Talmazan. In locul acestuia, in funcția de secretar general al executivului, a fost numit deputat PAS Artur Mija. Acesta va prelua atribuțiile incepind din…

- Incepand de marți, 14 februarie, Anderi Spinu este numit in funcția de Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat astazi decretul. Veaceslav Negruța, care a deținut pana acum aceasta funcție, iși va continua activitatea in calitate de consilier in…

- Potrivit secretarului adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nail Mukhitov, Occidentul „tace in mod deliberat” cu privire la aspectele pozitive asociate figurilor istorice rusești și le „denigreaza”.

- Controversatul Cristi Borcea, ex-finanțator la Dinamo, personaj considerat de multe voci drept unul dintre vinovații declinului roș-alb din ultimii 15 ani, a implinit zilele trecute 53 de ani. Retras din fenomen, trecut printr-o condamnare in „Dosarul Transferurilor”, fostul șef al „cainilor” ramane…

- Generalul-colonel rus Aleksandr Lapin, care a fost șeful Districtului Militar Central, a fost numit șef al Statului Major General al Forțelor Terestre ale armatei ruse, a relatat marți agenția de presa de stat rusa TASS, facand referire la surse anonime a