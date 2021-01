Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cantacuzino a confirmat azi ca a folosit ca ambalaj pentru transportul vaccinurilor anti-COVID cutii inscripționate cu „Pizza”, precizand ca „inscrisul de pe cutia folosita nu influențeaza in vreun fel siguranța vaccinului”, scrie hotnews . Intr-un comunicat de presa, institutul precizeaza…

- Transportul este asigurat de Armata de la Centrul Național de Stocare „Cantacuzino” catre judetul Dambovita in cele 5 centre de vaccinare destinate imunizarii personalului din domeniul sanitar The post Primele 600 de doze de vaccin anti-COVID, ajung astazi, in județul Dambovița first appeared on Partener…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca o eventuala amanare, fara motive medicale, a persoanelor care s-au programat, deci care si-au exprimat clar intentia de vaccinare si au facut un efort considerabil in acest sens, reprezinta o…

- Cele 10.000 de doze de vaccin care au intrat vineri in țara vor fi depozitate intr-o prima faza la Centrul Național de Stocare a vaccinului de la Institutul „Cantacuzino”, de unde vor pleca mai departe catre centrele regionale de vaccinae din țara. Janina Varodin, farmacist la Institutul „Cantacuzino”,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a anunțat, vineri, ca pentru transportul vaccinului, dupa inceperea campaniei de imunizare, este foarte probabil sa fie folosite aeronave ale MapN.“Este foarte probabil sa fie folosite, atunci cand vom avea o cantitate…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…

- Programul premierului interimar Nicolae Ciuca de vineri, 18 decembrie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: * Participare la evenimentul de prezentare a Centrului national de stocare a vaccinului COVID-19, la Institutul "Cantacuzino", str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 10 (ora 13.00),…

- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord aproba folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Marea Britanie marcheaza astfel o premiera și devine prima țara din lume care aproba vaccinul anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Primele persoane care vor fi vaccinate…