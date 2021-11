Increderea americanilor in președintele Joe Biden continua sa scada: ultimele sondaje arata ca doar 42% dintre cetațeni ii aproba acțiunile. Dintre liderii Statelor Unite de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, singurul care a avut un rating mai slab (38,4%) in primul an de mandat a fost Donald Trump. Joe Biden și-a inceput președinția cu o popularitate moderata: un sondaj al Universitații Quinnipiac arata ca liderul de la Casa Alba avea de partea lui 53% dintre americani, iar 36% il contestau. Cifrele de astazi sunt imaginea in oglinda. Doar 42% dintre americani aproba acțiunile președintelui,…