De ce devine apoasă salata de vinete. Greșeala uriasă pe care o fac toate gospodinele Majoritatea romanilor adora sa consume vinete. Mulți dintre ei nu sunt obișnuiți sa o manance in diverse preparate, ci de cele mai multe ori doar in rețetele tradiționale de zacusca, tocana de legume sau cu maioneza și ceapa. Poate ai observat cum in unele dați ii iese plina de apa. Salata este apoasa pentru ca […] The post De ce devine apoasa salata de vinete. Greșeala uriasa pe care o fac toate gospodinele appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea gospodinelor fac o greseala uriasa in momentul in care prepara mujdeiul de usturoi. Acest obicei face ca efectele benefice pe care le are usturoiul asupra sanatatii sa dispara. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Experții in curațenie au indicat locul pe care trebuie sa il cureți prima data in casa. De asemenea, specialiștii au stabilit niște criterii dupa care se poate stabili daca locuința ta este ok sau trebuie sa te apuci imediat de curațenie. Care est greșeala uriașa pe care o fac toți romanii cand vine…

- Salata de roșii preparata in special in timpul verii este iubita mai ales de romani. Majoritatea dintre ei adora sa consume sosul lasat de toate ingredientele cu paine calda. Cu toate astea, unii dintre ei ar vrea ca roșiile sa nu mai fie atat de zemoase dupa ce se amesteca alaturi de uleiul de masline,…

- Salata de vinete este unul dintre cele mai apreciate aperitive din timpul verii. Este extrem de gustoasa, iar servita cu roșii și paine calda este un deliciu adevarat. Este numai buna pentru atunci cand ai musafiri și nu știi cu ce sa ii servești. Ba mai mult, astazi o sa iți prezint o rețeta de salata…

- Salata de vinete este perfecta pentru zilele de vara in care nu mai stii ce sa mananci. Se face foarte usor si este delicioasa. Ca sa-ti iasa cat mai gustoasa trebuie sa respecti cateva reguli importante. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…

- La ce distanța se pune hota de aragaz este marea dilema a persoanelor care vor sa achiziționeze una. Este util sa ai o hota in bucatarie deasupra plitei sau aragazului. In acest fel, bucataria ta va mirosi frumos și proaspat mereu. Dar are hota de bucatarie suficient spațiu pentru a funcționa corect?…

- Vinetele sunt o adevarata delicatese, indiferent daca sunt coapte pe aragaz, la gratar sau la cuptor. Gospodinele gatesc mereu vinete și exista zeci de rețete, insa cea mai mare greșeala pe care acestea o fac este sa ințepe legumele, insa de ce? Ce se intampla atunci cand ințepi vinetele Atunci cand…

- Majoritatea romanilor adora sa consume paine, dar nu este recomandata cantitatea enorma pe care o mananca. In timpul acesta, unii dintre ei au renunțat la ea și iși formeaza mesele in jurul altei variante. Cațiva mananca mai multa mamaliga in loc. Ce se intampla in corpul tau daca faci acest sacrificiu…