Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat, in contextul vizitei lui Volodimir Zelenski, ca Ucraina nu are șanse sa adere la NATO pentru ca acesta decizie ar fi perceputa de Rusia ca fiind „ceva conflictual”. „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti imagina cu aceasta Rusie”, a declarat presedintele Macron, miercuri, intr-un interviu acordat cotidianelor Le Monde, Wall Street Journal si publicatiei libaneze An Nahar, conform Agerpres. „Fie ca Ucraina intra sau nu in NATO – si acesta nu este scenariul cel mai probabil – va trebui sa i se acorde…