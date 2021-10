Stiri pe aceeasi tema

- Planul general al Chișinaului ar trebui sa fie elaborat de o intreprindere autohtona și este extrem de important ca aceasta sarcina sa fie incredințata Intreprinderii Municipale Chișinauproiect. Despre acest lucru, intr-un interviu pentru Noi.md, a declarat președintele Comisiei municipale pentru construcții,…

- Pentru ca sa administrezi reușit teritoriul orașului, ai nevoie de documentul de baza – Planul general al orașului. Un plan general elaborat minuțios le garanteaza locuitorilor respectarea dreptului la un mediu de trai confortabil, sigur din punct de vedere al ecologiei. El ofera garanții clare și stabile…

- ​Ford a anunțat unul dintre cele mai mari planuri de investiții din istoria sa în SUA, obiectivul fiind ca dupa 2025 producția anuala de vehicule electrice sa treaca de un milion de unitați. Compania va deschide prima uzina noua din ultimele decenii în SUA și va investi 7 miliarde dolari,…

- Compania feroviara franceza SNCF a anunțat ca va fi abandonat uriașul proiect de renovare a celei mai tranzitate gari din Europa, Gare de Nord din Paris, dupa neînțelegeri legate de preț și de detalii cu compania care ar fi trebuit sa execute lucrarile. Inițial se spera ca renovarea va putea fi…

- "Ne confruntam cu o prabusire totala a dezvoltarii, care se adauga la crizele umanitara si economica. Suntem pe drumul unei deteriorari rapide si catastrofale a vietii celor mai vulnerabile persoane" din Afganistan, a declarat directoarea PNUD, facand referire la datele unui studiu realizat de instituția…

- Investitori din Coreea de Sud sunt interesați de noile investiții prognozate la Complexul Energetic Oltenia. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, o delegație din Coreea de Sud s-a aflat recent la Targu Jiu pentru a discuta cu șefii companiei. Au avut loc vizite…

- Cea mai grava reizbucnire a epidemiei cu noul coronavirus in China din ultimul an a fost pusa sub control, in cea mai mare parte, au afirmat vineri autoritatile sanitare chineze, transmit dpa si Xinhua. Riscul unei noi raspandiri a coronavirusului la nivel national este "comparativ scazut",…

- Compania 100% romaneasca H2On, care livreaza apa acasa sau la birou, in aceeasi zi, in peste 30 de judete din tara, foloseste bidoane din policarbonat sau tritan, si nu din PET, material care are potential cancerigen, mai ales pe perioada verii. livrare apa “Bidoanele de 19 litri cu apa din oferta H2On…