De ce au mers în ultima vreme olandezii mai puțin pe bicicletă Olandezii au parcurs pe bicicleta o distanta cu 13% mai mica in 2020 fata de anul precedent, este concluzia la care a ajuns un studiu dat publicitatii de asociatia dealerilor auto din Olanda, BOVAG, potrivit DPA. In medie, fiecare locuitor in varsta de cel putin 12 ani a parcurs 996 de kilometri pe bicicleta in 2020, in scadere de la 1.112 kilometri in 2019. Scaderea brusca este pusa pe seama faptului ca multi oameni au muncit de acasa din cauza pandemiei de coronavirus, iar scolile au fost inchise pentru perioade indelungate, ceea ce a dus la reducerea numarului celor care faceau zilnic naveta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

