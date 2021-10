Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii al regimului taliban din Afganistan, Mohammad Yaqoob, fiul fondatorului miscarii fundamentaliste, mollahul Omar, a aparut pentru prima data in public miercuri, pentru a-i indemna pe afgani sa sustina spitalele tarii, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. Aceasta interventie televizata…

- Cum și-a cunoscut George Burcea frații și tatal. Actorul și-a deschis sufletul și a povestit totul despre copilarie și despre intalnirea cu frații și cu tatal lui, in emisiunea online ”In oglinda”. Cum și-a cunoscut George Burcea frații și tatal George Burcea are patru frați, insa i-a cunoscut pe toți…

- Tragedie in localitatea Singereii Noi, raionul Singerei. Un tanar de 25 de ani a fost gasit strangulat in fața casei sale. Cadavrul tanarului a fost depistat de vecina barbatului, marți dimineața.La fața locului s-au deplasat oamenii legii și medicul legist.

- Dan Alexa (41 de ani), antrenorul celor de la CSM Reșița a vorbit intr-un interviu despre viața personala. Fostul mijlocaș a vorbit despre relația pe care o are cu Izabela, fosta soție, de care a divorțat in noiembrie 2016 și cu care are doua fete, de 14 și 10 ani. Dan Alexa vorbește despre divorțul…

- Soarele nostru are o vechime de aproximativ 4,6 miliarde de ani. Știm asta datorita modelelor științifice și studiilor privind stelele similare, precum și de pe urma observațiilor altor stele cu mase similare. Știm ca Soarele a devenit mai fierbinte de-a lungul timpului și mai știm ca in aproximativ…

- Viața dupa Survivor Romania bate filmul, cu siguranța. Marilena Cuciurean și-a gasit dragostea in brațele lui Andrei Ciobanu, un alt fost concurent al competniției din Republica Dominicana. Cum se ințeleg cei doi, de fapt. Ce facea Marilena de la Survivor cand l-a intalnit pe iubitul ei Andrei Ciobanu…

- Blaze și Izabela au format printre primele cupluri din Casa Mireasa, astfel ca cei doi indragostiți se iubesc nebunește, fapt ce se poate observa cu ochiul liber. Deși au fost singurii de la Mireasa care au ales sa nu se casatoreasca in marea finala ce a avut loc pe 1 august, relația lor merge de minune,…