- Este vorba de Vasile Gliga, ce se inscrisese in cursa pentru președinția Consiliului Județean Mureș și de primarul din Reghin, Maria Precup, care dorea sa obțina un nou mandat. Candidaturile lor au fost contestate iar instanțele de judecata au decis ca cei doi sunt incompatibili cu funcțiile publice…

- In seara aceasta am primit o informare de presa in care Partidul Social Democrat Mureș a anunțat ca Dumitrița Gliga va fi, de astazi, candidatul formațiunii la președinția Consiliului Județean Mureș, dupa ce candidatura liderului social-democraților, Vasile Gliga, a fost stopata la Curtea de Apel Targu…

- Un bistrițean, dat in umarire internaționala de autoritațile judiciare italiene, a fost depistat și reținut, luni, de catre polițiștii bistrițeni. Barbatul a fost prezentat, marți, instanței Curții de Apel Cluj, care a admis mandatul european de arestare. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale,…

- Actualul primar al municipiului, Dorin Florea, și consilierul sau, Claudiu Maior, cu sprijin din partea partidului PRO Romania, și-au lansat ieri candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, respectiv de primar al municipiului Targu-Mureș. Claudiu Maior, candidatul la primarie,…

- Dorin Florea, primarul din Targu Mures, a anuntat, marti, ca nu va mai candida pentru un nou mandat, dupa ce a condus Primaria orasului timp de 20 de ani. Edilul a precizat ca va candida ca independent pentru presedintia Consiliului Judetean Mures. "Trebuia sa candidez doua-trei mandate la Primaria…

- Primarul in funcție de peste 20 ani la Targu Mureș, Dorin Florea, apare intr-un afiș electoral publicat in ediția tiparita a ziarului Cuvantul Liber din data de 28 iulie, in calitate de candidat independent la președinția Consiliului Județean Mureș. Dorin Florea se anunța ca independent dar pe același…

- Primarul orașului Singeorz Bai, Traian Ogagau, a fost declarat in conflict de interese administrativ de catre inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI), dupa ce acesta i-a inchiriat tatalui sau o suprafața de teren pentru apicultura. In urma cu nicio luna, edilul sangeorzan a scapat de un…

- Agenția Naționala de Integritate l-a gasit pe primarul orașului Singeorz-Bai in conflict de interese. Este vorba chiar despre inchirierea unei suprafețe de teren tatalui sau, fapta care i-a și adus un proces penal. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, Traian Ogagau s-a aflat in conflict de interese…