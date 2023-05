De ce are Sovata renumele de „paradisul femeilor” Tu știi oare de ce are Sovata renumele de „paradisul femeilor”? In primul rand, pentru ca este ambientul ideal in care toți factorii de cura contribuie la insanatoșirea și normalizarea intregului sistem hormonal și reproducator feminin și, apoi pentru ca poate deveni o sursa infinita de rasfaț. La Sovata, ai acces in cele mai bune condiții la factorii climatici care contribuie la remedierea tuturor tipurilor de de probleme ginecologice feminine. Specialiștii bazei de tratament de aici obțin un succes extraordinar in tratamentul afecțiunilor inflamatorii, infertilitații și al simptomelor de menstruație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

